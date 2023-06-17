Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев

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Систему государственных наград необходимо трансформировать. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат", передаёт BaigeNews.kz.



"В нашей стране много тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом вносит большой вклад в развитие государства и обеспечение безопасности граждан. Это учителя, врачи, ученые, предприниматели, полицейские, военнослужащие, спасатели и представители множества других профессий. Государство всегда должно поддерживать и отмечать заслуги таких граждан – созидателей и настоящих патриотов. Я уделяю этому особое внимание. Очень важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе. Для этого систему государственных наград нужно сделать менее абстрактной, более понятной и близкой народу", — сказал Токаев.

Президент также отметил, что недавно в Казахстане придали государственным премиям персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов.

"Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды. По сути, именно из таких решений и формируется наша национальная идеология", — сказал Президент.

По его словам, систему государственных наград необходимо трансформировать в таком же ключе.