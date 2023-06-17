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Акорда Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05
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Фото: Акорда

Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев

Систему государственных наград необходимо трансформировать. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат", передаёт BaigeNews.kz.


"В нашей стране много тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом вносит большой вклад в развитие государства и обеспечение безопасности граждан. Это учителя, врачи, ученые, предприниматели, полицейские, военнослужащие, спасатели и представители множества других профессий. Государство всегда должно поддерживать и отмечать заслуги таких граждан – созидателей и настоящих патриотов. Я уделяю этому особое внимание. Очень важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе. Для этого систему государственных наград нужно сделать менее абстрактной, более понятной и близкой народу", — сказал Токаев. 

Президент также отметил, что недавно в Казахстане придали государственным премиям персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов. 

"Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды. По сути, именно из таких решений и формируется наша национальная идеология", — сказал Президент.

По его словам, систему государственных наград необходимо трансформировать в таком же ключе. 

"Орденам и медалям во многих странах присваиваются имена выдающихся деятелей. Это делается для укрепления гражданского патриотизма, укоренения в общественном сознании знаковых исторических фигур. Нам нужно взвешенно использовать этот опыт в работе по совершенствованию системы государственных наград. Необходимо подумать над тем, чтобы присвоить ряду наших орденов имена выдающихся деятелей нашего народа. Думаю, что для каждого гражданина нашей страны было бы большой честью стать кавалером орденов, носящих, к примеру, имена Султана Бейбарса и ряда других исторических личностей. Ранее мною было поручено разработать и утвердить новую государственную награду "Ел бірлігі", которая впервые будет вручаться в День Республики в этом году. В следующем году в День Республики мы отметим заслуги отличившихся граждан орденами, названными в честь исторических фигур. Администрации Президента совместно с уполномоченными государственными органами, учеными и экспертами необходимо детально проанализировать этот вопрос и внести конкретные предложения до конца текущего года", — отметил глава государства.

 

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Сегодня, 12:05
217
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