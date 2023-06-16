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akorda.kz Сегодня, 09:43
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Сегодня, 09:43
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Фото: akorda.kz

Токаев проведёт в Туркестане второе заседание Национального курултая 17 июня

В субботу, 17 июня, в Туркестане преиздент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт второе заседание Национального курултая. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее, на первом заседании Национального совета, прошедшем в Улытау, глава государства отметил, что в Национальном курултае должен быть слышен голос народа.

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Сегодня, 09:43
291
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