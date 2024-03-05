Забастовка рабочих "Westoil Software": 20 человек устроились на места уволенных сотрудников

ТОО "Westoil Software" проводит собеседования среди безработных граждан стоящих в очереди на трудоустройство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

"На сегодняшний день 20 человек прошли все этапы собеседования и приступают к работе, вместо уволенных на основании решения суда участников незаконной забастовки. В последующем, поэтапно будет произведена замена всех бывших работников, не пожелавших прекратить незаконную забастовку", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что до завершения набора у участников незаконной акции есть возможность вернуться на рабочие места посредством согласительной комиссии.

"Мы призываем прислушаться к голосу разума и прекратить незаконную забастовку. Со своей стороны компания берет на себя обязательства по улучшению условий труда, обновлению техники и строительству теплых автомобильных боксов", - добавили в ТОО "Westoil Software".

Ранее сообщалось, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ. В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.

Жители Мангистауской области призывают бастующих работников ТОО "Westoil Software" подумать о семьях и вернуться к работе, либо освободить места для тех, кто согласен трудиться на предложенных условиях.