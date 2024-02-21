Безработные Жетыбая потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников Westoil

В сети распространяется видеообращение безработных жителей села Жетыбай Мангистауской области. В нём собравшиеся требуют от властей трудоустройства вместо увольняемых работников компании Westoil Software, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы требуем чтобы на освобождающиеся вакантные места в компании Westoil Software были трудоустроены жители села Жетыбай из числа безработных", - говорится в обращении.

Напомним, 21 февраля руководство Westoil Software заявило о том, что с начала незаконной забастовки компания понесла убытки на 900 000 000 тенге. Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договора и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Как сообщили в компании, 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места.

Средняя заработная плата в ТОО "Westoil Software” составляет 735 тысяч тенге.