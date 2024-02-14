Ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге - КазМунайГаз

Длительная незаконная забастовка сотрудников компании West Oil Software в Жетыбае наносит урон экономике Казахстана. По данным АО "КазМунайГаз", ущерб уже составил почти миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Cотрудники компании выдвигали ряд требований: включение в состав КМГ, выравнивание зарплат с системой оплаты труда в КМГ и обновление материально-технической базы.

"По первому и второму требованию позиция КМГ была определена на заседании с представителями работников West Oil Software 15 марта прошлого года. Подписан трёхсторонний протокол", - говорится в сообщении компании "КазМунайГаз".

По вопросу обновления техники 14 ноября 2023 года на заседании трудового арбитража КМГ подписан протокол о выполнении требования. С 2024 по 2026 годы планируют приобрести 202 единицы техники. Для достижения цели применяется инвестиционный тариф, а также льготный механизм лизинга.

В 2023 году приобретено 17 единиц техники, в 2024 году будет обновлено не менее 70 единиц. Первая партия поступит в конце февраля.

Кроме того, в 2023 году начата разработка проектно-сметной документации новой базы. Строительные работы планируют начать во втором полугодии 2024 года. Информация об этом доводилась до представителей работников West Oil Software.

"Тем не менее, 11 декабря 2023 года рабочие West Oil Software начали незаконную забастовку. Местные органы власти и КМГ предприняли попытки пригласить бастующих рабочих на переговоры. Однако, по нашей информации, такие инициативы блокируются некоторыми активистами. Кроме того, они обнадёживают работников, желающих прекратить забастовку, что все требования будут решены в ближайшее время. Осознав, что требования являются незаконными, 88 рабочих отказались от забастовки и приступили к работе", - сообщили в нацкомпании.

Со стороны работодателя исполняются обязательства по оплате труда и социальным выплатам. В частности, в 2023 году средняя заработная плата работников West Oil Software составила 735 тысячи тенге к начислению, минимальная - 380 тысяч тенге, максимальная - 890 тысяч тенге. Дополнительно производится оплата за работу в выходные и праздничные дни, выплачивается 13-я зарплата, 125 МРП на очередной отпуск и 50 МРП на пять государственных/национальных праздников. Также предусмотрены следующие социальные выплаты: возмещение средств на детские сады и лагеря, при заключении брака, рождении детей, достижении юбилейного возраста.

Соцпакет в West Oil Software находится на уровне дочерних компаний КМГ.