Забастовка нефтяников в Мангистау: работники отказываются от переговоров с КМГ

Бастующие больше недели сотрудники West Oil Software отказались вступать в переговоры с представителями "Казмунайгаза", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Каракиянского района.

По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева, была предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками West Oil Software, однако рабочие отказались от переговоров, потребовав трудоустройства в штат "Казмунайгаза".

Торетаев призвал протестующих перевести ситуацию в конструктивное русло, решить все за столом переговоров.

Однако сотрудники West Oil Software отказались начинать переговоры, потребовав узаконить их акцию протеста.

Необходимо отметить, что выдвигаемые дополнительные требования ряда сотрудников WOS, как выравнивание заработной платы с Единой системой оплаты труда АО НК "КазМунайГаз", вхождение в штат дочернего предприятия КМГ, являются необоснованными. Сама акция, 11 декабря 2023 года судом Каракиянского района Мангистауской области признана незаконной.

"Также, необходимо отметить, что некоторые сотрудники WOS ранее являлись работниками дочерних организаций КазМунайГаза и уволились по собственному желанию в 2018 году, воспользовавшись программой "5/50", по которой получили 50% от своей пятилетней заработной платы. В среднем сумма выплат на одного человека составила порядка 11 млн тенге. По этой причине требования о повторном переходе в штат ДЗО КазМунайГаза также являются невыполнимыми", - говорится в сообщении.

При этом убытки ТОО "West Oil Software" из-за текущей забастовки составляют около 23 млн тенге в день.

Напомним, 11 декабря работники компании West Oil Software, оказывающей транспортные услуги АО "Мангистаумунайгаз", прекратили работу и начали забастовку. Решением Каракиянского районного суда забастовка работников ТОО "West Oil Software" признана незаконной.

Позже в АО НК "КазМунайГаз" заявили, что компания готова выполнить одно из требований бастующих — в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники на предприятии. Все остальные требования руководство посчитало беспочвенными, отметив, что принимать каждого желающего в штат нацкомпания не может.