Нацкомпания не может принять всех желающих в штат - глава "КазМунайГаза" о забастовке рабочих

АО НК "КазМунайГаз" готово выполнить одно из требований работников ТОО "West Oil Software" - в течение трёх лет КМГ обновит более 200 единиц техники, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Магзум Мирзагалиев отметил, что переговоры с работниками компании "West Oil Software" ведутся достаточно давно.

"На самом деле, есть три требования работников. Первое требование – принятие их в штат "КазМунайГаза". Второе требование – переход на так называемую единую систему оплаты труда. Это система, которая принята в группе компаний КМГ. Третье требование – это обновление техники", - сказал Мирзагалиев.

Как отметил глава КМГ, ранее работники "West Oil Software" согласились, что их требования являются беспочвенными.

"У нас есть протокол от 15 марта этого года. Мой заместитель Хасанов Даулетжан, который является руководителем представительства "КазМунайГаза" в Актау, подписал протокол вместе с работниками, где они согласились, что требования по переходу в "КазМунайГаз" или по применению единой системы оплаты труда являются беспочвенными и не могут быть поддержаны со стороны "КазМунайГаза"", - подчеркнул Мирзагалиев.

Он добавил, что принимать каждого желающего в штат нацкомпания не может.

"Первые два требования абсолютно беспочвенны, потому что это работники частной компании, и мы не можем принимать их в штат национальной компании. Тем более с таким требованием может любой желающий прийти и сказать, я хочу работать в "КазМунайГазе"", - пояснил Мирзагалиев.

Однако требование работников по обновлению материально технической базы West Oil Software нашло понимание со стороны руководства КМГ.

"Мы позицию рабочих приняли и договорились, что в течение трёх лет "КазМунайГаз" поможет за счёт предоплаты услуг с обновлением техники. Речь идёт о более чем 200 единицах техники. Это очень значительные суммы. Но мы поддержали", - сказал глава КМГ.

Также Магзум Мирзагалиев призвал бастующих вернуться на свои рабочие места.

"Забастовка решением суда была признана незаконной и соответственно мы призываем всех работников вернуться на свои рабочие места и продолжить обслуживать наше месторождение", - сказал он.

Напомним, 11 декабря работники компании West Oil Software, оказывающей транспортные услуги АО "Мангистаумунайгаз", прекратили работу и начали забастовку. Протестующие требовали присоединения их к "КазМунайГазу", к единой системе оплаты труда, обновления материально-технической базы.

Решением Каракиянского районного суда забастовка работников ТОО "West Oil Software" признана незаконной.