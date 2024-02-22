Подумайте о своих семьях - жители Мангистауской области обратились к бастующим в Жетысае

Жители Мангистауской области призывают бастующих работников ТОО "Westoil Software" подумать о семьях и вернуться к работе, либо освободить места для тех, кто согласен трудиться на предложенных условиях, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель Республиканской общественной организации "Қазақ аналары – дәстүрге жол" Манет Шыракбай призвала участников забастовки одуматься.

"Я мама! Я хочу мира в своей стране, благополучия граждан и общества. Я призываю своих братьев, сестёр и детей, которые по сей день не собираются на работу, прийти в себя! Любая проблема должна решаться в рамках закона. Не ведитесь на провокации! Задумайтесь, кто позаботится о вашей семье?" - написала она в Facebook.

Общественный деятель Кенжегали Суйеуов напомнил, что в Мангистауской области более 20 тысяч человек стоят в очереди на трудоустройство в нефтегазовой сектор.

"Я являюсь членом профсоюза уже 30 лет, и мы сталкивались с различными ситуациями. Я видел, как некоторые стремятся к личной выгоде, пользуясь доверием других. Хочу сказать, что работникам следует подумать о своих родных, не позволять собой манипулировать. Все вопросы нужно решать в рамках правового поля. Там, где закон не работает, наступает хаос. 20 тысяч человек, находящихся на учёте по безработице, мечтают о вашем месте работы", - написал Кенжегали Суйеуов.

Депутат областного маслихата Аллаберген Конарбаев добавил, что 94 сотрудника вернулись на работу без каких-либо проблем. Это говорит о том, что работодатель не принимал мер в отношении этих сотрудников, а, наоборот, предоставил им возможность продолжить зарабатывать.

"94 человека вышли на работу. Никаких штрафов или других дисциплинарных взысканий они не понесли. Это говорит о том, что и у остальных участников протеста есть возможность вернуться. О своем завтра лучше подумать сегодня. Предприятие сегодня открыто говорит об убытках", - написал Аллаберген Қонарбаев.

Предприниматель Диляра Турина напомнила протестующим, что отсутствие на работе более трёх часов является законным основанием для увольнения.

"Работодатель может быть просто по-человечески не хотел оставлять многих людей без работы. У всех есть семьи, дети. Но бизнес есть бизнес, тут ты если не выполнишь условия договора с заказчиком, с тобой не захотят работать в дальнейшем. Все убытки заказчик заставит возместить через суд. Может, стоит прислушаться к этим безработным молодым людям, которые готовы работать, главное – у них есть желание. Ведь они думают о будущем своих семей. Я не читаю мораль, это взгляд со стороны, как работодатель я всегда на стороне буквы закона", - заявила Диляра Турина.

Известный в Мангистауской области педагог, общественный деятель Каламкас Калиева также призвала сотрудников Westoil задуматься о своих семьях.

"Айналайындар, дорогие земляки, пожалуйста, прислушайтесь к голосу разума, вернитесь на рабочие места, как вам предложили. Каждый из вас является главой своего очага, каждый должен содержать свои семьи, у вас есть кредиты. Если вы потеряете работу, как вы сможете содержать свои семьи? Я пишу эти строки как мать, которая желает мира и спокойствия своей стране, единства и согласия каждому шаныраку", - написала Каламкас Калиева

Председатель регионального экологического совета ассоциации EcoJer в Мангистауской области Кажымурат Хайрушев заявил, что увольнение рабочих не приведет к решению трудового спора.

"Вижу по ТВ требования работников West Oil Software, требования конкретные. Ещё услышал условия руководства компании – выйти на работу 24 февраля, не вышедшие будут уволены. Да, уволят. Ни для одной из сторон это не приведёт к решению конфликта. Шаг назад, это ещё не проигрыш. Надо этот шаг назад сделать, требования донесены, тем более, этот вопрос не одной компании, а всей экономической структуры государства. И этим должны заниматься все – правительство РК, депутаты. А так, видится плохая картина для обеих сторон, а желающих устроиться на работу предостаточно", - пишет Кажымурат Хайрушев.

Блогер и общественный деятель Азамат Сарсенбаев напомнил, что компания накануне компания выступила с предупреждением к бастующим работникам.

"Скорее всего, 24 февраля забастовка водителей WestOil, которые вот уже несколько месяцев требуют, чтобы их приняли в штат КМГ, так или иначе завершится. Работодатель известил работников, что либо они прекращают незаконную забастовку и возвращаются на работу (за время забастовок на компанию накатали в суд за невыполнение обязательств перед заказчиком, более того, компания потеряла более 900 миллионов тенге убытков), либо компания будет расторгать договор с рабочими, и начнут набор людей, которые стоят в списке безработных по Каракиянскому району (то есть начнут брать на работу местных жителей, которые до этого тоже требовали трудоустроить их). Ситуацию облегчает то, что это не узкопрофильные специалисты, а водители спецтехники и автобусов. Для справки: самая низкая зарплата бастующих водителей – 350 тысяч тенге, самая высокая – более 900 тысяч тенге. В общем, будем ждать полноценной развязки. А так, думаю, бастующим следует наконец одуматься и приступить к работе", - рассудил Сарсенбаев.

Нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.

В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.