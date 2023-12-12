Работники дочерней компании КМГ второй день бастуют в Мангистау
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Нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" выступили с требованиями в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".
Как отметили в компании, 11 декабря в поселке Жетыбай Мангистауской области около производственной базы ТОО "West Oil Software" собрались работники данной компании, которые выдвинули следующие требования: сравнить заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновление материально-технической базы, вхождение в штат дочернего предприятия КМГ.
"С раннего утра работниками ТОО "WOS" начата забастовка в поддержку ранее выдвинутых требований. Работники WOS отказались приступать к работе (не прошли медицинский осмотр и не взяли путевки). WOS является подрядной организацией ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн", - говорится в сообщении.
Работодателем направлено исковое заявление о признании забастовки незаконной.
"Вместе с тем, убытки ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" из-за забастовки составляют около 25 млн тенге в день. Это подрывает финансовое состояние компании и ее работников, включая сотрудников WOS которые не участвуют в забастовке, не позволяет своевременно выполнять обязательства перед заказчиком", - отметили в компании.