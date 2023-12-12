Работники дочерней компании КМГ второй день бастуют в Мангистау

Нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" выступили с требованиями в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".

Как отметили в компании, 11 декабря в поселке Жетыбай Мангистауской области около производственной базы ТОО "West Oil Software" собрались работники данной компании, которые выдвинули следующие требования: сравнить заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновление материально-технической базы, вхождение в штат дочернего предприятия КМГ.

"С раннего утра работниками ТОО "WOS" начата забастовка в поддержку ранее выдвинутых требований. Работники WOS отказались приступать к работе (не прошли медицинский осмотр и не взяли путевки). WOS является подрядной организацией ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн", - говорится в сообщении.

Работодателем направлено исковое заявление о признании забастовки незаконной.