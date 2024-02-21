Руководство West Oil Software снова обратилось к бастующим сотрудникам

Обращение руководства ТОО "Westoil Software" к участникам незаконной забастовки, передаёт BaigeNews.kz.



С 11 декабря 2023 года продолжается незаконная забастовка сотрудников, преимущественно по специальности водители.

Напомним, что Каракиянским районным судом было вынесено решение о признании забастовки незаконной. 24 января 2024 года постановлением апелляционной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда, решение Каракиянского районного суда оставлено без изменений.

Компанией о вынесенном решении суда было доведено до сведения всех работников, участвующих в забастовке.

Отметим, что постановление Мангистауского областного суда вступило в законную силу с момента оглашения.

В результате этих незаконных действий компания ежедневно несет убытки, которые на сегодняшний день составляют более 900 миллионов тенге.



Более того, со стороны заказчика ТОО "Westoil Software" выставляются досудебные претензии о неисполнении принятых на себя договорных обязательств и нанесению заказчику убытков в размере до 23 миллионов тенге за сутки, которая увеличивается с каждым днем.

Несмотря на это, на протяжении нескольких месяцев, ТОО "Westoil Software" принимает исчерпывающие меры по примирению с бастующими сотрудниками и разрешению ситуации в правовом поле.

На сегодняшний день 94 сотрудника добровольно вернулись к работе, ни к одному из них какие-либо меры взыскания не применялись.

Руководство компании неоднократно обращалась к сотрудникам с просьбой вернуться к исполнению трудовых обязательств. Сегодня повторно представители ТОО "Westoil Software" призвали сотрудников прекратить незаконную забастовку и выйти на рабочие места.

Вместе с тем, в связи с ежедневно увеличивающимися убытками, а также претензиями со стороны заказчика, руководство довело до участников забастовки о критическом финансовом положении компании и невозможности

ожидания выхода сотрудников позже 24 февраля.

Отдельно было акцентировано внимание, что к решившим вернуться на работу сотрудникам никакие меры взыскания приняты не будут.

Также, было озвучено, что в случае невыхода на работу сотрудников в указанные сроки, компания будет вынуждена расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора в соответствии с законодательством и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском, и других районах Мангистауской области.

Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" потребовали сравнить заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ. В ответ на это АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности выполнить одно из требований работников ТОО "West Oil Software" - в течение трёх лет КМГ обновит более 200 единиц техники. Спустя восемь дней забастовки руководство компании на ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" сообщило, что забастовка рабочих грозит аварией на нефряных скважинах, а также немалыми убытками. В КазМунайГазе посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева, была предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками West Oil Software, однако рабочие отказались от переговоров, потребовав трудоустройства в штат "Казмунайгаза".