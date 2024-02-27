В Минтранспорта Казахстана сделали заявление из-за смены часового пояса

Минтранспорта опубликовало номера горячих линий, по которым пассажиры могут бесплатно получить справочную информацию по ж/д и авиарейсам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Пассажиры могут бесплатно получить справочную информацию через Единую телефонную справочную службу АО "Пассажирские перевозки" по номеру 1433 либо с помощью Telegram бота @KTZH_PP_BOT", - говорится в сообщении.

Также для создания удобств для граждан авиакомпаниями оказывается вся необходимая информационная поддержка на официальных сайтах и в социальных сетях авиакомпаний.

В частности, авиакомпаниями Air Astana, SCAT и Qazaq Air произведены все необходимые изменения в системах продаж авиабилетов, а также направлены соответствующие уведомления всем пассажирам.

В свою очередь, Fly Arystan также завершил технические работы по ручному внесению изменений в расписание выполнения рейсов с учетом перехода на единый часовой пояс. Пассажирам направлены индивидуальные оповещения с детальной информацией о том, как скачать новый билет с актуальным временем вылета.

"С 29 февраля по 2 марта на базе оперативного штаба Авиационной администрации Казахстана будет функционировать "горячая линия" по номерам: 8 7172 798214, 8 7172 798213. Также для уточнения актуального статуса рейса пассажирам следует обратиться в справочные службы аэропорта и Call-центры авиакомпаний: Air Astana 8 727 244 44 77, 8 7172 58 44 77, 8 702 702 44 77; FlyArystan 8 727 331 1010 (WhatsApp 8 702 702 0227); SCAT 8 7252 99 88 80; Qazaq Air 8 727 356 14 14", - отметили в ведомстве.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане. Сотовые операторы предупреждают казахстанцев о технических сбоях.

Казахстанцам рекомендуют обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на единый часовой пояс. Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс.