Переход на единый часовой пояс: какие сайты будут временно недоступны для казахстанцев
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Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".
"В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, с 22:00 часов 29 февраля 2024 года до 02:00 часов 01 марта 2024 года будут проводиться технические работы", - говорится в сообщении.
В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:
- портал eGov.kz и его компоненты;
- мобильное приложение egov mobile;
- единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";
- единая информационная система "Техосмотр";
- сервис электронных обращений "e-Otinish";
и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".
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