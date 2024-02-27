Переход на единый часовой пояс: какие сайты будут временно недоступны для казахстанцев

Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

"В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, с 22:00 часов 29 февраля 2024 года до 02:00 часов 01 марта 2024 года будут проводиться технические работы", - говорится в сообщении.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

- портал eGov.kz и его компоненты;

- мобильное приложение egov mobile;

- единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";

- единая информационная система "Техосмотр";

- сервис электронных обращений "e-Otinish";

и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".