Минцифры опубликовало рекомендации по переходу на единый часовой пояс

Казахстанцам рекомендуют обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.

"Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии", - говорится в сообщении.

При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную.

"Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка", - отметили в ведомстве.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане. Сотовые операторы предупреждают казахстанцев о технических сбоях.