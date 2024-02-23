Единый часовой пояс: сотовые операторы предупреждают казахстанцев о технических сбоях

Казахстанцы получили SMS от сотовых операторов с напоминанием о переходе на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно постановлению Правительства РК от 19.01.2024 №20 о переходе на часовой пояс UTC +5 в период с 29.02.2024 г. 23:00 (UTC +6) по 01.03.2024 г. 06:00 (UTC +5) будут проводиться технические работы с возможным ограничением сервисов. Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее", - говорится в сообщении пресс-службы Activ.

Во избежание возможных ограничений, абонентам рекомендуют заранее произвести оплату по тарифу - до 29 февраля 2024 года.

"В период с 00:00 до 05:00 возможны прерывания в работе сервисов, но мы сделаем всё возможное, чтобы избежать этого. Если в этот период предстоит оплата вашего тарифа, пожалуйста, пополните баланс заранее", - сообщили в пресс-службе Tele2.

В компании отметили, если 1 марта на смартфоне время не обновилось необходимо проверить настройки смартфона.

Для Android: "Настройки" → "Дата и время" → выберите "Автоопределение времени" → перезагрузите смартфон.

Для iOS: "Настройки" → "Основные" → "Дата и время" → включите "Автоматически" → перезагрузите смартфон.

Напомним, 20 января премьер-министр страны подписал изменения в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которому на всей территории республики будет один часовой пояс. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года. В полночь в первый день весны время на час назад переведут в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Абай, Жетысу и Улытау.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане.

О том, как смена часового пояса может повлиять на здоровье казахстанцев, высказались и в Минздраве РК.