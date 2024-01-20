Подписано постановление о переходе Казахстана на единый часовой пояс

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал изменения в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Текст документа опубликован на официальнос сайте правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс", — говорится в постановлении.

Отмечается, что акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в полночь предстоит перевести местное время на один час назад.

"Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года", — сообщается в документе.

Министерству культуры и информации РК поручено проинформировать население о порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан.