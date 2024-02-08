Как повлияет перевод часов на расписание самолетов и поездов в Казахстане

Казахстанцев, купивших ж/д или авиабилеты с датой вылета 1 марта, настоятельно просят перевести время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Самрук-Қазына".

КТЖ вносит изменения в графики движения поездов, прибывать и отправляться поезда в марте будут по указанному в билете времени. Главное, что нужно сделать пассажирам – перевести время.

"Пассажирам, которые купили авиабилеты на рейсы по направлению в/из г.Астана, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Тараз, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по времени Астаны) нужно уточнять расписание рейса в Call-центрах аэропортов (также им вышлют SMS и сообщения на почту). Гражданам, купившим авиабилеты до 29 января со временем вылета с 00:01 1 марта (по времени Астаны), нужно обратить внимание, что рейс будет выполнен на 1 час раньше от указанного в билете времени", - сообщили в нацкомпании.

У тех, кто купил билет после 29 января, в авиабилетах указано верное время с учетом перехода на единый часовой пояс, сообщили в Qazaq air.