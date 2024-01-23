В Алматы производственных травм из-за землетрясения не зарегистрировано - инспекция труда
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Управление инспекции труда города Алматы сообщает, что 23-го числа текущего года все предприятия и организации функционируют в штатном режиме и производственных травм, связанных с землетрясением, не зарегистрировано? передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.
"Управление оперативно взаимодействует со станциями скорой помощи и Департаментом чрезвычайных ситуаций и сообщает, что работников, пострадавших от несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, нет", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Управления ведется оперативный мониторинг производственных объектов, а также в Управлении (расположено по адресу: Достык, 85, каб. 319) ежедневно дежурные государственные инспектора труда принимают и регистрируют сообщения о несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.
Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.
Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.
В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.
Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы. В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы. 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы.
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