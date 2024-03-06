"Трещины были" - о повреждениях в вузах после землетрясения в Алматы рассказали в Миннауки

В нескольких вузах Алматы после землетрясения повреждены здания. Как сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сумма ущерба небольшая, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, университеты будут самостоятельно устранять повреждения зданий.

"Мы провели анализ в нескольких зданиях, в частности КазНУ имени аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, ЖенПИ и еще в нескольких общежитиях других университетов пошли трещины. Мы пригласили экспертов из градостроительных управлений, по сейсмоустойчивости, провели анализ. По несущим конструкциям никаких повреждений не было. Трещины действительно есть, сказать, что это сейчас создает риски тоже нельзя. Мы детальный анализ сделали. Держим ситуацию под контролем. Так как это не несущие конструкции ремонт будет за счет университетов. Сумма ущерба небольшая, каких-то структурных повреждений было: где-то осыпалась штукатурка, упали навесные потолки. Это все по силами университета", - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса.

Он подчеркнул, что все студенты оперативно были выведены из зданий во время уроков. Были отменены занятия и установлены дежурства во всех общежитиях.

Отметим, новые подземные толчки произошли в Алматы 6 марта.

Ранее, cильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1. После произошло ещё несколько толчков меньшей силой. Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений. Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.