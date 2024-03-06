Новые подземные толчки произошли в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 06 марта 2024г. в 05 час 09 мин 58 сек Алматинского времени (06 марта 2024г. в 00 час 09 мин 58 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает BaigeNews.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 266 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая-афтершок.Энергетический класс землетрясения 12.6.Магнитуда MPV 5.4.Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.73° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла", - сообщили в МЧС РК.

Ранее, cильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.

Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.