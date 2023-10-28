Шансов очень мало: глава МЧС об оставшихся под землёй горняках

По мнению министра по ЧС Сырыма Шарипханова, шансов найти живыми рабочих, которые остались под землёй после аварии на шахте имени Костенко, очень низкие. Об этом глава МЧС заявил, отвечая на вопросы журналистов на прощадке РСК Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

На данный момент под землёй всё еще остаются 13 горняков.

"Время самоспасателя действует только до одного часа. На большее он не рассчитан. Поэтому шансов очень мало, но мы не теряем надежды", — сказал Сырым Шарипханов.

Как выяснилось, системы позиционирования не было на шахте имени Костенко. Даже если бы она была, то от ударной волны такой силы, никак не помогло бы, говорят специалисты.

"Первоначально в шахте в лаве 48К3 Запад произошло возгорание за секциями крепи выработки между 42 и 45 секцией. Всего было 149 секций. Были вызваны силы профессионального военизированного аварийно-спасательной службы, был введён план ликвидации аварии люди начали оповещаться с целью вывода их из шахт буквально через 7-8 минут в шахте произошел взрыв на аварийном участке. Сила взрыва была такая, что вышла телекоммуникация на западном и на восточных блоках. Практически под ударную волну попал не только аварийный участок, но и соответственно лава К2, которая находилась на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составило более 2 км. После этого отделение первое, которые были направлены шахту на поиски людей, сообщили, что в шахте имеются локальные очаги пожара. Поэтому первоначальные все силы были брошены на поиск людей, которым ещё возможно было оказать помощь", — добавил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский.

Он также рассказал, что пятерых шахтёров спасателям удалось извлечь из-под земли живыми.

"Им была оказана первая помощь. Они были доставлены в медучреждение. К сожалению, остались шахтером мы помочь ничем не смогли. Локальные очаги пожара были локализованы. На данный момент как я уже говорил продолжается поисковые работы и ведётся мониторинг газовой обстановки в шахте", — сказал Силинский.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. На данный момент известно о 33 погибших.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всестороннюю помощь, а 29 октября решено объявить днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Между тем, премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова, куда были доставлены 20 пострадавших шахтёров.