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Токаев тепло попрощался с Рахмоном в столичном аэропорту

Сегодня, 17:05
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Акорда Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон  прибыл с рабочим визитом в Астану. В рамках визита прошли двусторонние встречи  на высшем уровне, а также мероприятия, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.  

Ранее Токаев  отметил динамичное развитие двусторонних отношении во всех сферах, включая взаимодействие в водно-энергетическом комплексе.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон в Астане осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Во второй день визита  президенты посетили главную мечеть Астаны, затем  осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана.

После этого Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон  посетили Офис цифрового правительства. По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.

 

 

Видео: Акорда

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