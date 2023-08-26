Токаев тепло попрощался с Рахмоном в столичном аэропорту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану. В рамках визита прошли двусторонние встречи на высшем уровне, а также мероприятия, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Ранее Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношении во всех сферах, включая взаимодействие в водно-энергетическом комплексе.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон в Астане осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Во второй день визита президенты посетили главную мечеть Астаны, затем осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана.

После этого Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Офис цифрового правительства. По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.