  • 25 Августа, 22:56
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Токаев и Рахмон в Астане осмотрели выставку народного творчества Таджикистана

Сегодня, 22:01
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:01
Сегодня, 22:01
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Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон в Астане осмотрели выставку народного творчества Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 

В экспозицию вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов. Также были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана.

Сообщалось, что 26-29 августа в Астане пройдёт ярмарка-выставка в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. Место проведения - площадка Международного выставочного комплекса EXPO.

Гостям и жителям столицы представят сельскохозяйственную продукцию, бахчевые культуры, мёд, сладости, напитки (соки и алкогольные напитки), ремесленные изделия, сувениры из натуральных природных материалов, войлочные, текстильные, вязаные изделия, кованые декоративные изделия, ножи, прославленный всему миру таджикский атлас и многое другое.

На ярмарке продемонстрируют изготовление народных изделий, в том числе гончарное, кузнечное дело, обработку дерева, художественную роспись, вязание и др.

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