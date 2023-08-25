Токаев и Рахмон в Астане осмотрели выставку народного творчества Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон в Астане осмотрели выставку народного творчества Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В экспозицию вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов. Также были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана.

Сообщалось, что 26-29 августа в Астане пройдёт ярмарка-выставка в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. Место проведения - площадка Международного выставочного комплекса EXPO.

Гостям и жителям столицы представят сельскохозяйственную продукцию, бахчевые культуры, мёд, сладости, напитки (соки и алкогольные напитки), ремесленные изделия, сувениры из натуральных природных материалов, войлочные, текстильные, вязаные изделия, кованые декоративные изделия, ножи, прославленный всему миру таджикский атлас и многое другое.

На ярмарке продемонстрируют изготовление народных изделий, в том числе гончарное, кузнечное дело, обработку дерева, художественную роспись, вязание и др.