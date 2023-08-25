Токаев поблагодарил Рахмона за выполнение обязательств по поставкам воды и электроэнергии в РК

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Таджикистаном.

"К братскому таджикскому народу на казахстанской земле питают особо тёплые чувства. Казахстанцы хотят лучше знать современный Таджикистан, стремятся глубже понять богатую культуру таджикского народа. Поэтому ваша своевременная инициатива об организации подобных масштабных мероприятий нашла положительный отклик у жителей и гостей Казахстана. Символично, что данное знаковое событие проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", – сказал президент РК.

Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношении во всех сферах, включая взаимодействие в водно-энергетическом комплексе.

"Мы благодарны вам и в целом таджикской стороне за своевременные пунктуальные решения, связанные с выполнением обязательств в водно-энергетической сфере, в частности, связанные с поставками воды, электроэнергии в Казахстан. Со своей стороны Казахстан выполняет все свои обязательства, о которых мы договорились в ходе вашего визита", – подчеркнул он.

Лидер Казахстана отметил успешный ход реализации подписанной в ходе майского визита Эмомали Рахмона в Казахстан декларации о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном

По словам главы нашего государства, по итогам шести месяцев текущего года товарооборот между странами превысил 500 миллионов долларов, при этом планируется увеличение объемов взаимной торговли до двух миллиардов долларов

Президент Таджикистана также высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества. Он выразил признательность за поддержку организации и проведения Дней культуры Таджикистана и выставки-ярмарки продукции аграрного и промышленного секторов страны в Астане, Алматы и Шымкенте.

"Отрадно, что взаимоотношения наших стран сегодня имеют высокий уровень взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. Их дальнейшее расширение остается безусловным приоритетом внешней политики Таджикистана", – сказал Эмомали Рахмон.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.