Токаев и Рахмон побывали на ярмарке товаров из Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры двух стран посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Главы государств осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономики наших стран имеют взаимодополняющий характер, поэтому сегодняшняя выставка-ярмарка Таджикистана представляет для Казахстана практический интерес.

В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.

Фото: Акорда