  • 26 Августа, 14:17
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Президенты Казахстана и Таджикистана посетили главную мечеть Астаны

Сегодня, 12:42
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Акорда Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетили главную мечеть Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.

Фото: Акорда

Видео: Акорда

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