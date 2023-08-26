Президенты Казахстана и Таджикистана посетили главную мечеть Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетили главную мечеть Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.

Фото: Акорда