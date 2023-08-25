  • 25 Августа, 19:57
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Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане

Сегодня, 18:27
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akorda.kz Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: akorda.kz

В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Эмомали Рахмона в Казахстан имеет большое значение с точки зрения продвижения истинно дружественных взаимоотношений между нашими братскими государствами.

"Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнёрстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю ваш визит", - сказал глава государства. 

Рахмон поблагодарил Токаева за радушный приём и гостеприимство. На повестке переговоров - состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран, международные и региональные вопросы.

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