Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане

В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Эмомали Рахмона в Казахстан имеет большое значение с точки зрения продвижения истинно дружественных взаимоотношений между нашими братскими государствами.

"Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнёрстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю ваш визит", - сказал глава государства.

Рахмон поблагодарил Токаева за радушный приём и гостеприимство. На повестке переговоров - состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран, международные и региональные вопросы.