Токаев встретил Президента Таджикистана в аэропорту
Сегодня, 14:50
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Сегодня, 14:50Сегодня, 14:50
139Фото: Акорда
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В столичном аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.
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