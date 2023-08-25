  • 25 Августа, 15:21
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Токаев встретил Президента Таджикистана в аэропорту

Сегодня, 14:50
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: Акорда

 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В столичном аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. 

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