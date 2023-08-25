Токаев встретил Президента Таджикистана в аэропорту

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В столичном аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.