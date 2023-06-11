"Будем закольцовывать, если не помешает ветер" — МЧС о тушении пожара в области Абай

Фото: МЧС РК

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в области Абай, где вот уже несколько дней бушуют лесные пожары, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам утреннего облёта, обстановка на месте пожара стабилизируется. Наблюдаем несколько очагов районе села Талица и Желновка. Сейчас там работают авиационная техника и наземные силы. Если не будет резких порывов ветра, будем закольцовывать и продвигаться вглубь лесного массива. В целом обстановка на контроле, личный состав работает посменно. Тушение осуществляется в круглосуточном рерассказалажиме, — сообщил Нурболат Дербисов.

Ранее сообщалось, что пожар в природном резервате "Семей орманы", начавшийся 8 июня, продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров. Во время тушения погибли 14 работников лесничества.

В области Абай с рабочим визитом находится глава государства. Касым-Жомарт Токаев совершил облёт региона на вертолёте и происпектировал ситуацию. Также Президент страны выразил соболезнования семьям погибших и объявил 12 июня Днём национального траура.