Создают себе проблему: Алимханулы и Рахмонова упрекнули за незнание английского

Президент промоушна Naiza FC Нурбек Карабала в интервью Youtube-каналу организации высказался о важности изучения английского языка для выступающих в США спортсменов — на примере Жанибека Алимханулы и Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Да, я понимаю, патриотичность, язык и так далее, но все-таки нашим бойцам не стоит такие вещи говорить прилюдно. Тот же Жанибек Алимханулы, типа "да я не буду ни на каком языке говорить, кроме казахского". Они создают себе же проблему... Недавно вышла статья про Шавката — уже начали намекать про это, где говорят, что если он не будет знать английский, то не получит той медийности, о которой желает. Если приравнять к цифрам, то тебе говорит: "Твой поединок будет стоить лям долларов". Если ты будешь знать английский, он будет стоить два ляма долларов — однозначно. Будет больше интереса, потому что ты напрямую можешь обращаться к американской аудитории. Потому что это основной источник. Хабиб и Конор Макгрегор собрали столько PPV, потому что они оба сделали этот поединок. Не потому, что Хабиб разговаривал на дагестанском или на русском. Он разговаривал на английском. Он доводил, общался с аудиторией, говорил фанатам Макгрегора, они говорили его фанатам... Титул ты, может, и заберешь, но, если хочешь денег, то вот так. Вот он, шоу-бизнес", — говорит Карабала.

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Напомним, в конце прошлого года Шавкат Рахмонов дал любопытное интервью журналистке и бывшей модели журнала Playboy Нине Мари Даниэль. Отвечая на вопросы, казахстанец даже пообещал спасти Землю от атаки инопланетян.

В декабре прошлого года в основном карде турнира UFC 296, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), "Номад" эпично задушил американца Стивена Томпсона, одержав победу удушающим приемом во втором раунде.

Недавно Шавкат Рахмонов получил шанс на титульный бой в UFC. Он будет запасным бойцом в реванше англичанина Леона Эдвардса и американца Белала Мухаммада в апреле этого года.

В декабре прошлого года на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, после чего Алимханулы поблагодарил главу государства за поддержку. А накануне Дня независимости Казахстана Жанибек Алимханулы подарил президенту боксёрские перчатки цветов государственного флага страны.