Боксёр Жанибек Алимханулы подарил Касым-Жомарту Токаеву перчатки
Сегодня, 22:22
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Сегодня, 22:22Сегодня, 22:22
178Фото: akorda.kz
Профессиональный боксёр, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву перчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства и спортсмен вместе болели за сборную Казахстана по футзалу в матче отбора на чемпионат мира.
Команда Казахстана обыграла соперников из Нидерландов со счётом 2:0.
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