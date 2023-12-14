Боксёр Жанибек Алимханулы подарил Касым-Жомарту Токаеву перчатки

Профессиональный боксёр, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву перчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства и спортсмен вместе болели за сборную Казахстана по футзалу в матче отбора на чемпионат мира.

Команда Казахстана обыграла соперников из Нидерландов со счётом 2:0.