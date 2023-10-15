Продемонстрировал миру красоту и мощь казахского стиля бокса: Токаев поздравил Алимханулы
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Президент Казахстана поздравил с победой боксёра Жанибека Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляю Жанибека Алимханулы с блистательной победой в объединительном боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса", — написал глава государства в соцсети Х.
Президент отметил, что победа Жанибека мотивирует молодых казахстанцев к достижению результатов.
"Желаю счастья, здоровья и новых спортивных вершин!", — добавил Касым-Жомарт Токаев.
Поздравляю Жанибека Алимханулы с блистательной победой в объединительном боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса. https://t.co/smlr3Ah1UU— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 15, 2023
Напомним, бой Алимханулы – Гуальтьери возглавил вечер бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (штат Техас).
Жанибек Алимханулы по прозвищу "Казахский стиль" нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери в шестом раунде и к своему титулу чемпиона мира в среднем весе по версии WBO добавил пояс IBF
Ранее боксёры удивили зрителей напряжённой дуэлью взглядов. В соцсетях Алимханулы заявил, что хотел продемонстрировать сопернику благородство, напор и волчий характер, а в глазах оппонента разглядел неуверенность и беспокойство.
Позже Жанибек похвастал планами завоевать все четыре титула в среднем весе и стать "абсолютом", а затем перейти в другую весовую категорию, а ещё намекнул, что непрочь подраться с "Канело".
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