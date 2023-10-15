Жанибек Алимханулы отправил соперника в нокаут и завладел новым поясом IBF

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы по прозвищу "Казахский стиль" нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери в шестом раунде и к своему титулу чемпиона мира в среднем весе по версии WBO добавил пояс IBF, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Спорт Шредингера", бой Алимханулы – Гуальтьери возглавил вечер бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (штат Техас).

У непобеждённого казахстанского боксера теперь 15 побед в профи, 10 из которых нокаутами. Гуальтьери потерпел первое поражение в карьере — он шёл на серии из шести побед, а всего у него была 21 победа и одна ничья.

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.

Гуальтьери также 30 лет. Он завоевал титул 1 июля, когда сенсационно победил финалиста Олимпиады-2012 Эскиву Фалькао из Бразилии. Предстоящий поединок стал для боксера из Германии дебютом в США.

Ранее боксёры порадовали своих фанатов напряжённой дуэлью взглядов. Больше минуты соперники смотрели друг другу в глаза и не хотели расходиться, даже когда их об этом попросили. В соцсетях Алимханул признался, что хотел показать сопернику благородство, напор и волчий характер, а в глазах оппонента разглядел неуверенность и беспокойство.

Между тем, "Казахский стиль" заявил о планах завоевать все четыре титула в среднем весе и стать "абсолютом", а затем перейти в другую весовую категорию и прославиться там, встретившись на ринге с "Канело", Бенавидес и другими звёздами бокса из более крупных весовых категорий.