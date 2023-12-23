Шавкат Рахмонов пообещал спасти Землю от атаки инопланетян
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов ответил на забавный вопрос журналистки Нины Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
— Ты веришь в инопланетян?
— Не знаю, не думал даже об этом.
— Допустим, мы подверглись атаке инопланетян. Тебе нужно выбрать трех бойцов, которые будут защищать Землю вместе с тобой. Кто это будет?
— Да меня достаточно!
— Будешь верхом на лошади?
— Наверное, на летающей (смеётся).
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Напомним, Шавкат Рахмонов выступает в UFC с 2020 года. На данный момент он провел в промоушне шесть боев и одержал шесть досрочных побед. В своем последнем поединке Шавкат победил американского файтера Стивена Томпсона. После яркой победы "Номад" улучшил своё положение в рейтинге полусреднего веса UFC и занял третью строчку.
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