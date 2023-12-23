Шавкат Рахмонов пообещал спасти Землю от атаки инопланетян

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов ответил на забавный вопрос журналистки Нины Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

— Ты веришь в инопланетян?

— Не знаю, не думал даже об этом.

— Допустим, мы подверглись атаке инопланетян. Тебе нужно выбрать трех бойцов, которые будут защищать Землю вместе с тобой. Кто это будет?

— Да меня достаточно!

— Будешь верхом на лошади?

— Наверное, на летающей (смеётся).

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Напомним, Шавкат Рахмонов выступает в UFC с 2020 года. На данный момент он провел в промоушне шесть боев и одержал шесть досрочных побед. В своем последнем поединке Шавкат победил американского файтера Стивена Томпсона. После яркой победы "Номад" улучшил своё положение в рейтинге полусреднего веса UFC и занял третью строчку.