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Шавкат Рахмонов пообещал спасти Землю от атаки инопланетян

Сегодня, 08:44
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: pixabay.com

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов ответил на забавный вопрос журналистки Нины Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

— Ты веришь в инопланетян?
— Не знаю, не думал даже об этом.

— Допустим, мы подверглись атаке инопланетян. Тебе нужно выбрать трех бойцов, которые будут защищать Землю вместе с тобой. Кто это будет?
— Да меня достаточно!

— Будешь верхом на лошади?
— Наверное, на летающей (смеётся).

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

Напомним, Шавкат Рахмонов выступает в UFC с 2020 года. На данный момент он провел в промоушне шесть боев и одержал шесть досрочных побед. В своем последнем поединке Шавкат победил американского файтера Стивена Томпсона. После яркой победы "Номад" улучшил своё положение в рейтинге полусреднего веса UFC и занял третью строчку.

 

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