Шавкат Рахмонов эпично задушил американца в Лас-Вегасе
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
215Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Казахстанец Шавкат Рахмонов на UFC 296 в Лас-Вегасе досрочно победил американца Стивена Томпсона, передаёт BaigeNews.kz.
Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором.
В финале второго раунда Шавкат применил удушающий приём и одержал стремительную победу
Для казахстанца это 18-й по счёту триумф в профессиональной карьере, для Стивена Томпсона — седьмое поражение.
Напомним, на турнир прибыл экс-президент США Дональд Трамп. Политик приехал поболеть за американца Колби Ковингтона, которому бывший президент пообещал посетить этот бой.
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