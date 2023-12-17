Шавкат Рахмонов эпично задушил американца в Лас-Вегасе

Казахстанец Шавкат Рахмонов на UFC 296 в Лас-Вегасе досрочно победил американца Стивена Томпсона, передаёт BaigeNews.kz.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором.

В финале второго раунда Шавкат применил удушающий приём и одержал стремительную победу

Для казахстанца это 18-й по счёту триумф в профессиональной карьере, для Стивена Томпсона — седьмое поражение.

Напомним, на турнир прибыл экс-президент США Дональд Трамп. Политик приехал поболеть за американца Колби Ковингтона, которому бывший президент пообещал посетить этот бой.