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Шавкат Рахмонов эпично задушил американца в Лас-Вегасе

Сегодня, 10:41
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instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанец Шавкат Рахмонов на UFC 296 в Лас-Вегасе досрочно победил американца Стивена Томпсона, передаёт BaigeNews.kz.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором.

В финале второго раунда Шавкат применил удушающий приём и одержал стремительную победу

Для казахстанца это 18-й по счёту триумф в профессиональной карьере, для Стивена Томпсона — седьмое поражение.

Напомним, на турнир прибыл экс-президент США Дональд Трамп.  Политик приехал поболеть за американца Колби Ковингтона, которому бывший президент пообещал посетить этот бой.

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