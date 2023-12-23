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Шавкат Рахмонов заставил задуматься экс-звезду Playboy

Сегодня, 13:13
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models.com Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: models.com

Журналистка и бывшая модель журнала Playboy Нина Мари Даниэль, также известная под псевдонимом Нина Драма, поделилась своими впечатлениями от интервью с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В беседе Нина задавала Шавкату нестандартные вопросы — о нашествии инопланетян, выживании на необитаемом острове и полётах на луну, а также сравнивала "Номада" с героями "Игры престолов".

"Не могу понять, Шавкат Рахмонов — самый страшный или самый милый боец UFC?", — задалась девушка вопросом в Instagram, выложив видеонарезку ярких моментов интервью с Рахмоновым.

 
 
 
 
 
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Публикация от NINA DRAMA (@ninamariedaniele)

Напомним, что 17 декабря Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу над американцем Стивеном Томпсоном и продлил безупречную победную серию до 18 боев. 

 

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