  • 2 Января, 11:58
  • BAIGENEWS

Шавкат Рахмонов получил шанс на титульный бой в UFC

Сегодня, 11:23
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instagram.com/shavkatrakhmonov94/ Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
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Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) будет запасным бойцом в реванше англичанина Леона Эдвардса (22-3) и американца Белала Мухаммада (23-3), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой-реванш Эдвардс — Мухаммад состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

По информации известного журналиста Ариэля Хельвани, если один из участников титульного поединка получит травму и снимется, Рахмонов заменит его и получит шанс подраться за пояс.

Напомним, чемпионом UFC в полусреднем весе на данный момент является Леон Эдвардс. Что касается Шавката Рахмонова, то он провёел в крупнейшем промоушне шесть боев и одержал шесть досрочных побед. 

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