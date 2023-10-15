Жанибек Алимханулы ответил президенту
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После яркой победы над представителем Германии Винченцо Гуальтьери казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы в социальных сетях обратился к главе государства Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz.
"Хочу поблагодарить президента страны Касым-Жомарта Кемелевича, который поздравил меня с победой и выразил поддержку. Для меня большая честь получать поздравления от президента страны. Также благодарю своего брата Кенеса Ракышева, который поддержал мой бой. Конечно, огромное спасибо всему казахскому народу. Я почувствовал поддержку от тебя! Поздравляю с победой!", — написал Алимханулы в Instagram.
А также казахстанец пожелал здоровья своему сопернику.
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Напомним, сегодня утром по времени Астаны в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.
С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.
В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов.