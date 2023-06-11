Семьи погибших при пожаре в области Абай получат по три миллиона от казахстанского банка

Фото: Акорда

Помощь в размере трёх миллионов тенге от казахстанского банка получат семьи погибших при пожаре в области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Halyk Bank.

Halyk Bank направит денежную помощь семьям погибших при ликвидации пожара сотрудников лесхоза. Кроме того, им и членам их семей будут списаны действующие кредиты в Halyk Bank.

Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек.

Огонь продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров. По данным МЧС обстановка стабилизировалась, населенённым пунктам ничего не угрожает.

В области Абай с рабочим визитом находится глава государства. Касым-Жомарт Токаев совершил облёт региона на вертолёте и происпектировал ситуацию. Также Президент страны выразил соболезнования семьям погибших и объявил 12 июня Днём национального траура.