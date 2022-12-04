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пресс-служба правительства РК Сегодня, 01:05
219
Сегодня, 01:05
219
Фото: пресс-служба правительства РК

Почти пятьсот человек ликвидируют последствия ЧС в Экибастузе

В Экибастузе, где устраняют последствия крупной коммунальной аварии, в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Указывается, что первый вице-премьер Роман Скляр в Экибастузе провёл очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Как было отмечено на заседании оперштаба, в работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. 

Напомним, из-за аварии на сетях теплоснабжения и остановки ТЭЦ в ночь на 27 ноября жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусный мороз. Приостановили работу детские сады, а школьников перевели на дистанционку. В Павлодар пришлось эвакуировать постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений. Некоторым жителям, принадлежащим к социально-уязвимой категории населения, предложили пожить в доме отдыха "Энергетик" в Павлодаре.

Фоторепортаж о том, как без отопления в 30-градусный мороз выживают экибастузцы, можно посмотреть здесь.

Президент поручил создать комиссию, которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону, а также рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Глава государства освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Его основная задача сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.

В Экибастуз также прибыли вице-премьер и глава МЧС. Для ликвидации последствий ЧС в город отправились ремонтные бригады из других городов страны и группировка  МЧС РК. 

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#авария на ТЭЦ #Экибастуз #теплоснабжение
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:05
219
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