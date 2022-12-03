Когда в домах будет тепло: чем заняты ремонтные бригады в Экибастузе

Фото: Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС в Экибастузе

Максимальные силы на подключение экибастузских домов к отоплению специалисты бросят сегодня ночью и завтра. Об этом на пресс-конференции рассказал врио акима Павлодарской области Олег Крук, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что в ликвидации последствий задействованы 430 специалистов. Ремонтные бригады усиливают сантехниками. На данный момент остаются не подключенными к теплу 19 домов. Самые проблемные их них — по улице Сатпаева, 8, Ауезова, 47 и 47а.

"Трассу мы туда подвели, сейчас идет второй этап – завести эту трассу в жилые дома, на тепловые узлы. После этого будет подключаться постоянная система. Над этим уже работают и обследуют", — пояснил спикер.

По его информации, в квартирах многоэтажек за несколько дней уже заменили более 800 радиаторов отопление. При этом, как отмечает Олег Крук, дефицита батарей нет. В запасе есть ещё 3200 секций. Партия ещё из 1200 радиаторов ожидается сегодня-завтра

"Батарей хватит на всех: и на частные дома, и на многоэтажный жилой сектор", - заявил спикер.

Он также отметил, что специалисты обследуют те дома, которые подключают к отоплению, заметив, что через какое-то время подача тепла останавливается и параметры теряются, как это случилось с домом по улице М. Жусупа, 91.

"Подключили дом, всю систему отопления, проходит половина суток, после этого дом теряет параметры. Возвращаемся туда и находим, что деревянный чопик перекрыл систему отопления. Мы его вытащили, и дом обратно заработал. Налаживаем связь с КСК, эксплуатирующими организациями, чтобы дома обслуживались в дальнейшем эксплуатационном режиме", — объяснил Олег Крук.

Как уточнил спикер, на ТЭЦ уже начали поднимать параметры. По последним данным, температура на станции достигла 79/56 градусов, а подпитка составила 850 тонн в час.

На данный момент в пунктах обогрева в Экибастузе размещено 213 человек, в том числе шестеро детей.

Ликвидировать последствия ЧС в Экибастузе помогают специалисты и техника ДЧС Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и Астаны.

Напомним, в Экибастузе с 28 ноября действует режим ЧС. Из-за аварии на сетях теплоснабжения и остановки ТЭЦ в ночь на 27 ноября жители города гоняков остались без отопления в тридцатиградусный мороз.

Восстановление тепла в городе проходит под контролем Правительства и МЧС. Ранее сообщалось, что вице-преьер Роман Скляр останется в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Между тем, в Экибастузе идёт массовая замена батарей. Даже после того, как в городе горняков полностью восстановят отопление, ликвидируют последствия аварии в размороженных многоэтажках, а также заменят все лопнувшие батареи в квартирах, потребуется время, чтобы дома прогрелись до комфортной температуры, поэтому параллельно с ремонтными бригадами работают волонтёры, представители партии "Анаманат", различных НПО и неравнодушные предприниматели. Жителям раздают керамические обогреватели и тёплые вещи.