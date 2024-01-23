Полиция Алматы заявила о стабильной и контролируемой обстановке в городе

Службы и подразделения ДП Алматы были переведены на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Правопорядок в городе обеспечивали порядка 2,5 тысяч полицейских: патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции, оперуполномоченные, а также следственно-оперативные группы.

"Ночь была относительно спокойной. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Дорожная безопасность обеспечена на должном уровне. Линия "102" работала в штанном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось", - отметили в полиции Алматы.

На начальном этапе были приняты превентивные меры по обеспечении сохранности имущества граждан и недопущения совершения преступлений. Факты мародерства не зафиксированы.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.