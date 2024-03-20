"Особых условий для Бишимбаева в камере нет" - министр МВД

Для экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве жены Салтанат Нукеновой, нет особых условий содержания в камере. Министр МВД Ержан Саденов подчеркнул, что все подозревамые содержатся в одинаковых условиях, передаёт BaigeNews.kz.

"Особых условий нет. Все содержатся в рамках законодательства. У нас камерный тип содержания - он сидит со всеми, рядом сокамерники", - сказал Саденов в кулуарах Мажилиса.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивали на следственном эксперименте.

Во время предварительных слушаний стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны детали смерти Нукеновой в день убийства.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме ходатайства о суде присяжных. Главное судебное разбирательство пройдет 27 марта

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".

Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева ранее заявлял, что семья погибшей оказывает давление на следствие.