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Судья отказала в ходатайствах адвокатам Куандыка Бишимбаева

Сегодня, 20:35
АВТОР
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пресс-служба суда Сегодня, 20:35
Сегодня, 20:35
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Фото: пресс-служба суда

Судья Айжан Кульбаева, рассматривающая дело об убийстве гражданской жены экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, отказала в ходатайствах адвокатам подсудимых, передаёт BaigeNews.kz.

А именно:

  • в возвращении дела прокурору;
  • об изъятии из материалов дела кадров видеорегистраторов в ресторане Bau и фотографий;
  • в переквалификации дела на статью "Убийство по неосторожности";
  • проверке телефонов Салтанат Нукеновой;
  • проверке авиаперелётов пары;
  • проверке того, состоит ли на психиатрическом учёте отец Нукеновой;
  • привлечении подруг Салтанат Нукеновой к ответственности за недонесение о преступлении.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивают на следственном эксперименте.

Стало известно, что суд пройдёт с участием присяжных. Дата начала главного разбирательства - 27 марта.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".

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