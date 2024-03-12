Судья отказала в ходатайствах адвокатам Куандыка Бишимбаева
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Судья Айжан Кульбаева, рассматривающая дело об убийстве гражданской жены экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, отказала в ходатайствах адвокатам подсудимых, передаёт BaigeNews.kz.
А именно:
- в возвращении дела прокурору;
- об изъятии из материалов дела кадров видеорегистраторов в ресторане Bau и фотографий;
- в переквалификации дела на статью "Убийство по неосторожности";
- проверке телефонов Салтанат Нукеновой;
- проверке авиаперелётов пары;
- проверке того, состоит ли на психиатрическом учёте отец Нукеновой;
- привлечении подруг Салтанат Нукеновой к ответственности за недонесение о преступлении.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивают на следственном эксперименте.
Стало известно, что суд пройдёт с участием присяжных. Дата начала главного разбирательства - 27 марта.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".
Самое читаемое
- Бишимбаев шантажировал Нукенову интимным видео – гособвинитель
- Названы самые бедные регионы Казахстана
- Убийство Салтанат Нукеновой: прокурор сделала несколько заявлений
- Ваши контейнеры стоят на тротуаре: в Костанае почти сто торговцев рынка могут лишиться заработка
- Убийство Салтанат Нукеновой: прокурор сообщила подробности происходившего в ресторане