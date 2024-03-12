Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева

Главное судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева назначено на 27 марта. Его подозревают в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс будет проходить с участием присяжных заседателей. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Бишимбаева. Арест ему продлили на шесть месяцев.

При этом суд отказал защите Бишимбаева в ходатайстве о возвращении дела на доследование.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Бишимбаева обвиняют пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивают на следственном эксперименте.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".