Следственный эксперимент просят провести адвокаты Бишимбаева

Адвокаты Куандыка Бишимбаева во время судебного слушания настаивают на следственном эксперименте, передаёт BaigeNews.kz. Защита экс-министра нацэкономики усомнилась в показаниях одного из свидетелей.

Речь идет о работниках ресторана Bао, которые в ночь смерти Салтанат Нукеновой проводили ремонт в здании.

"Мы просим провести следственный эксперимент, с целью уточнения сведений, имеющих значение для дела, путем воспроизведения определённых действий, обстановки. Имеются противоречия в показаниях свидетеля М. в обвинительном акте, который составил прокурор. Там расписаны обстоятельства показаний свидетеля М, где указано, что в тот день в 19:00 Бишимбаев и Нукенова поднялись в ресторан через кухню, Нукенова прошла в вип-зал номер один. Бишимбаев тоже прошел туда", - сказал адвокат Талгат Балашов.

По словам адвоката, свидетель сообщил, о том, что в 00:00 часов он приехал в ресторан. На втором этаже они приступили к работе. Место работы находилось за стеной первой кабины. Во время работы примерно 02:00 часов Бишимбаева вместе с Нукеновой вернулись в ресторан в алкогольном опьянении.

"В тот момент Нукенова хотела зайти через парадный вход, но там дверь была закрыта. Они вместе зашли на кухню и шатаясь прошли к вип-залу. Есть противоречия между данными обвинительными актами и показаниями М.. Поскольку он показал, что они зашли в кабинку номер пять. Когда они вернулись из ресторана в какую кабинку они зашли?", - сказал адвокат.

Адвокат также сообщил, что свидетели утверждают, что они работали в пятой кабине, и были слышны крики Бишимбаева и Нукеновой. На крики они не обращали внимания, так как это было не в первый раз, сообщили свидетели.

"Могли ли они услышать, что происходит в пятой кабинке, находясь между первой и второй? Далее свидетель М. показывает, что в 03:00 часов, что Бишимбаев и Нукенова прошли к кабинке номер один. Около трех часов снова начались крики, но о чем они ругались было непонятно, потому что они работали аппаратом. Крики Бишимбаева были слышны 10 минут. Где они находились в этот момент и могли ли слышать, что происходит в кабинке?".

Далее адвокат сообщил, со слов свидетелей, что около 04:00 часов Бишимбаев вышел с первой кабинки и попросил зажигалку на что работники ответили, что у них этого нет. Бишимбаев вернулся в кабинку. На тот момент не было слышно криков.

Но ближе к 05:30 были слышны крики Бишимбаева, как сообщили свидетели. Около 06:00 он снова вышел из кабинки номер один и попросил у работников зажигалку. Они снова ответили, что у них ее нет.

Свидетели сообщили, что в 06:30 они собрались домой. Работники уехали на такси.

"Какие шумы они слышали? Ответили, что только крики и голоса. Вопрос слышали ли они стуки и шум, никто не уточнял. Если не было слышно, то почему М услышал, а свидетель С.нет?", - сказал адвокат.