Убийство Салтанат Нукеновой: прокурор сообщила подробности происходившего в ресторане

Прокурор Айжан Аймаганова озвучила обвинения в адрес экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве гражданской жены. Она сообщила некоторые ранее неизвестные подробности о смерти Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

По словам прокурора, супруги накануне трагедии посетили концерт, где между ними возникла ссора. После этого Бишимбаев и Нукенова направились в ресторан.

"Пользуясь физическим превосходством, систематически стал применять физическое насилие(…) По приходу в ресторан, Бишимбаев и Нукенова вдвоем прошли в VIP-зал и заказали игристое вино. Находясь в ресторане, вдвоем распили четыре бутылки вина и продолжали выяснять отношения. В ходе ссоры Нукенова заявила Бишимбаеву, что устала от этих отношений и окончательно решила уйти от него. Также Нукенова написала своему брату Амангельды, что приедет к нему ночевать и попыталась вызвать такси. 9 ноября 2023 года к 00:30 Бишимбаев и Нукенова после распития спиртных напитков вышли из заведения, однако Бишимбаев не пустил Нукенову к брату, они продолжили находиться на территории здания гастроцентра. В тот же день в 2:19 они вновь вернулись в ресторан через кухню. Нукенова прошла в VIP-зал 1, а Бишимбаев, пройдя к бару, взял бутылку игристого вина и также пошёл в зал, где находилась Нукенова", - сообщила прокурор.

В это время в зале ресторана находились рабочие Мейрбеков и его помощница Асылбаева. Ночью они красили стены и колонны.

По словам прокурора, супруги продолжили распитие спиртного, в это время между ними снова возник конфликт из-за ревности Бишимбаева. Они стали кричать друг на друга.

"Бишимбаев, унижая честь и достоинство Нукеновой, с целью демонстрации зависимости Нукеновой от него, стал попрекать последнюю купленными ей одеждой и украшениями, на что Нукенова разозлилась, сняла с себя всю одежду, кроме нижнего белья, и выбросила в зале, где они находились. Куандык разозлился и начал кулаками наносить телесные повреждения по телу и голове Нукеновой, сопровождая это упрёками. Бишимбаев, находясь в алкогольном опьянении, вывел одетую в его куртку Нукенову, и спустился на парковку. Он решил выехать в сторону дома, поскольку не хотел, чтобы Нукенову в избитом состоянии видел персонал ресторана. Но не смог выехать за пределы территории здания, а заехал на тротуар и в это время его увидел охранник парковки и остановил машину. В семь утра вместе с Нукеновой он поднялся в ресторан", - сообщила гособвинитель.

После, как сообщила прокурор, Бишимбаев вновь избил жену. Она упала на пол, и экс-министр "в осенней обуви" стал целенаправленно наносить удары по незащищенному телу Нукеновой.

"Затем, приподняв Нукенову с пола, вновь нанёс удар кулаком по голове. Схватив её за волосы, он с жестокостью волок её в VIP-зал №1. Нукенова, испугавшись за свою жизнь и видя агрессию Бишимбаева, закрылась в туалете VIP-зала, что ещё больше разозлило его. Он стал выбивать дверь сначала рукой, а затем металлическим штативом из-под музыкальной колонки. Выбив дверь туалета, он вытащил Нукенову и продолжил целенаправленно наносить множественные удары кулаками и ногами по её телу, особенно по голове", - сообщила прокурор.

Затем, схватив жену за горло, Бишимбаев, по словам прокурора, начал душить женщину. Она потеряла сознание. Но после пришла в себя. Увидев это, Бишимбаев снова стал бить её по голове, пока Нукенова не потеряла сознание.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Бишимбаева обвиняют пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину.

Зачитывая обвинительный акт прокурор сообщила, что Бишимбаев заставил жену сняться в интимном видео.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".