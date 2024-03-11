Бишимбаев шантажировал Нукенову интимным видео – гособвинитель

В Астане проходят предварительные слушания по громкому делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева. Зачитывая обвинительный акт прокурор сообщила, что Бишимбаев заставил Салтанат Нукенову сняться в интимном видео, передаёт BaigeNews.kz.

По версии гособвинителя, Бишимбаев в апреле узнал, что у родственников Нукеновой есть фотографии с избитым лицом. Он предполагал, что в случае их развода они могут его шантажировать данными фотографиями.

"Предполагая, что в случае их развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнажённой. Пояснил, что это будет его гарантией. Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном стрессе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять её на видео без одежды", – сказала гособвинитель.

Отметим, предварительное слушание по делу Бишимбаева проходит в Астане. Прокурор сделала несколько заявлений. Бишимбаев во время предварительных слушаний заявил, что не признает вину.