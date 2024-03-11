Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось в Астане

В Астане началось предварительное слушание в отношении экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

По информации межрайонного суда Астаны, на скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахытжан Байжанов.

Бишимбаева обвиняют по статье 99 части 2 пункта 5 Уголовного кодекса РК, (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью) и по статье 110 части 2 пункта 1 УК РК (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять".

В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью.