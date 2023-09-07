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Очаги пожара продолжают тушить на шахте "Казахстанская"

Сегодня, 15:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06
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Фото: МЧС РК

В МЧС сообщили о работе правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая на шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz.

"Работа комиссии продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы. На аварийном участке шахты завершены работы по возведению 13 изолирующих перемычек. Работа ещё по 11 перемычкам продолжается. На месте задействованы 27 горноспасателей и 45 работников шахты", - сообщили в ведомстве.

Горноспасатели не прекращают тушить очаги пожара.

Как заверили в МЧС, газовая обстановка находится под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет.

Напомним, возгорание конвейерной ленты на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. В тот момент под землёй находились 227 человек. 

Пять работников шахта погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа нашли второго горняка, после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. 

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии, и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.

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