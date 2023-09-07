Очаги пожара продолжают тушить на шахте "Казахстанская"

В МЧС сообщили о работе правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая на шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz.

"Работа комиссии продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы. На аварийном участке шахты завершены работы по возведению 13 изолирующих перемычек. Работа ещё по 11 перемычкам продолжается. На месте задействованы 27 горноспасателей и 45 работников шахты", - сообщили в ведомстве.

Горноспасатели не прекращают тушить очаги пожара.

Как заверили в МЧС, газовая обстановка находится под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет.