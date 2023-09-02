Министром туризма и спорта стал бывший аким Акмолинской области

Президент назначил главу нового ведомства — Министерства туризма и спорта. Его возглавил Ермек Маржикпаев, ранее занимавший должность акима Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении Акорды.

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Целинограде. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина по специальности "учитель истории"; в Университете "Туран" получил профессию юриста; также окончил Кокшетауский университет по специальности "бакалавр финансов".

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, также был тренером по боксу в астанинской школе № 29. В разные годы работал школьным учителем, был директором МЧП "Шонай", ТОО "Береке-Бурабай". Занимал должности акима Аршалынского, Зерендинского районов Акмолинской области. Был замом акима Акмолинской области, госинспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК, акимом города Кокшетау, а затем акимом Акмолинской област

Напомним, в Казахстане созданы пять новых министерств. Также ранее сообщалось о ряде новых назначений. В том числе были назначены помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам и советник Президента РК. Серик Жумангарин освобождён от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра. Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра . Сменился глава МВД: президент освободил от занимаемой должности Марата Ахметжанова и назначил Ержана Саденова.

Главой министерства транспорта стал бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. Аида Балаева возглавила министерство культуры и информации. Министром торговли и интеграции назначен Арман Шаккалиев. Светлана Жакупова стала министром труда и социальной защиты населения